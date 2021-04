Dvanaest bogatih europskih klubova postiglo je u kasno u nedjelju dogovor o osnivanju novog nogometnog natjecanja Superlige u kojoj bi sudjelovalo 20 klubova, izvijestio je Real Madrid čiji je predsjednik izabran za čelnog čovjeka tog natjecanja.

UEFA BIJESNA NA ‘IZDAJU DESETLJEĆA’: ‘Dosta je bilo, ovaj interes pojedinaca traje već predugo. To je cinično, izbacit ćemo vas iz Europe i domaćih liga’

“Do osnivanja nove lige došlo je u trenutku kada je svjetska pandemija koronavirusa ubrzala nestabilnost sadašnjeg ekonomskog modela u europskom nogometu. Tijekom godina su klubovi osnivači ove lige imali za cilj popraviti kvalitetu i intenzitet postojećih europskih natjecanja, a posebno stvoriti turnir na kojem bi se najbolji klubovi i igrači mogli češće međusobno natjecati”, navedeno je u priopćenju Real Madrida, kluba s rekordnih 13 naslova prvaka Europe.

Predsjednik “kraljevskog kluba” Florentino Perez izabran je za predsjednika Superlige.

“Pomoći ćemo nogometu na svim razinama da dobije svoje odgovarajuće mjesto u svijetu”, izjavio je Perez. “Nogomet je jedini globalni sport s više od 4 milijuna gledatelja pa je naša odgovornost kao velikih klubova odgovoriti željama navijača”, dodao je.

U tom novom natjecanju sudjelovali bi španjolski Real Madrid, Barcelona i Atletico Madrid, zatim engleski Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester City i Manchester United, te talijanski Juventus, Milan i Inter. Marca piše kako bi im se u projektu trebali priključiti Bayern, Borussia Dormtund i francuskog PSG-a kojim bi zatim upravljalo tih 15 osnivača. Još pet klubova bi se kvalificiralo za tu ligu temeljem rezultata u nacionalnim prvenstvima uoči te premijerne sezone, premda nije navedeno iz kojih bi država bili.

#SuperLeague founder clubs are gonna receive €3.5 billion for their 'infrastructure investment plans and to offset the impact of the COVID pandemic’.

Nothing done/announced yet about FC Bayern, RB Leipzig and Porto joining the SuperLeague too – it will be decided ‘soon’. 🔴🇪🇺

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 19, 2021