PANIKA U LA LAKERSIMA, HOĆE LI NJIHOVA VELIKA ZVIJEZDA NASTAVITI SEZONU? ‘Košarka ili zabava nam nisu potrebni u ovom trenutku…’

Los Angeles Lakers se nadaju da će njihov igrač Dwight Howard igrati u Orlandu gdje će se krajem srpnja nastaviti NBA sezona.

Howard, njegov suigrač Avery Bradley i igrač Brooklyna Kyre Irving nedavno su izrazili zabrinutost zbog nastavka sezone u trenutku dok su SAD zahvaćene prosvjedima zbog rasizma i policijske brutalnosti nad Afroamerikancima, poslije smrti Georgea Floyda 25. svibnja.

Prema pisanju “Los Angeles Timesa” Lakersi ipak očekuju da će Howard igrati na završnici kada se sezona nastavi 30. srpnja u kompleksu Disney Wolrd u Orlandu. Howard je izjavio da bi nastavak sezone mogao odvući pozornost s pokreta “Black Lives Matter”, ali nije jasno iznio svoju namjeru želi li ili ne propustiti natjecanje.

"I would love nothing more than to win my very first NBA Championship. But the unity of My People would be an even bigger Championship"

Dwight Howard says in a statement that basketball isn't needed right now, per @ByJillMartin pic.twitter.com/f7q6GLuEo0

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 14, 2020