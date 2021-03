Nogometaši Beneventa priredili su senzaciju pobijedivši u susretu 28. kola u Torinu aktualnog talijanskog prvaka Juventus s 1-0. Gosti su osvojili tri boda iz jedinog udarca u okvir suparničkog gola, a pogodak je postigao argentinski napadač Adolfo Gaich.

Nakon što je neočekivano ispao iz Lige prvaka od Porta, Juventus je ovim porazom praktički ostao bez izgleda za obranu naslova prvaka, dok su gosti osvojili važne bodove u borbi za prvoligaški spas.

Poslije utakmice sportski direktor Juventusa, Fabio Paratici, morao je odgovarati na neugodna potanja. Jedno od njih je bilo što će biti s Cristianom Ronaldom i trenerom Andreom Pirlom i hoće li ovaj poraz utjecati na njihovu budućnost u klubu.

“Ne. Stojimo iza projekta kojeg smo započeli prošle sezone. Jedna utakmica neće promijeniti našu viziju i strategiju. Odlučili smo zadržati Cristiana Ronalda. On je najbolji nogometaš na svijetu s ostat će kod nas”, poručio je Paratici u razgovoru za Sky.

