PALA KONAČNA PRESUDA ZA SUĐENJE U DERBIJU: Na Maksimiru neće biti presretni; ‘Sudac je u jednoj situaciji napravio duplu pogrešku’

Bilo je dosta prigovora na suđenje Marija Zebeca

U najvećem derbiju hrvatskog nogometa Dinamo je na stadionu Maksimir pobijedio Hajduk s 3-1 i pobjegao Osijeku na tri boda prednosti. međutim, poslije susreta trener Modrih Zoran Mamić kritizirao je suđenje, a klub je potom priopćenjem napao HNS.

NA MAKSIMIRU KIPTE OD BIJESA, NAPALI HNS: ‘Ništa tu nije slučajno, ovo je pljačka! Nećete se s nama više napucavati!’

Kontrolor suđenja i VAR-instruktor Tomislav Šetka na HNTV-u je u emisiji ‘Treće poluvrijeme’ osvrnuo se na odluke glavnog suca tog susreta Marija Zebeca. Pod prvo na situaciju iz U 7. minute, odnosno start Simića na Majeru.

“Ovdje se radi o eklatantnoj pogrešci suca. Ovo je nedvojbeni kazneni udarac. Igrač Hajduka je u pokušaju da igra loptom istu promašio, nakon toga dolazi do kontakta. Čisti prekršaj na igraču Dinama, trebao je to biti kazneni udarac. Kad ga već nije dosudio, dobio je drugu priliku putem VAR-a i nažalost nije prepoznao da se tu radi o klasičnom kaznenom udarcu. Bila je to dupla pogreška.”

Potom se osvrnuo na situaciju iz 14. minuti kada je Gavranović pao nakon duela sa Simićem.

Pogledaj fotogaleriju

“Ne možemo reći da tu nema nekakvog kontakta, ali ovdje ne vidim jasan prekršaj za kazneni udarac. Podržao bih odluku suca. VAR mu nije trebao dati drugu priliku jer je sudac iskomunicirao da je to vidio. To nije kao prva situacija, gdje se radi o eklatantnom kaznenom udarcu, ovdje se ne radi. I Komisija sudaca se složila da će se u ovoj situaciji podržati odluka suca.”

Na red je zatim došla situacija iz 34. minuti kada je Atanasov vratio loptu Kaliniću interveniravši ispred Ademija.

“Vidim da igrač Hajduka namjerno igra loptu, ali njemu je tu cilj samo maknuti loptu s noge Dinamovom igraču. ”

Pitanje je bilo i je li Dinamov gol u 83. minuti pao nakon zaleđa?.

“Majer je iza igrane lopte i nije u poziciji zaleđa. Gol je ispravan.”

Zadnja situacija na koju se osvrnuo je iz 87. minute kada je Lauritsen dobio žuti karton poslije prekršaja na Umutu.

“Sudac Zebec je sve dobro presudio. Nema crvenog jer igrač Hajduka nema loptu u kontroli, prekršaj se događa kad je ona njemu iznad glave. Da je imao u kontroli, onda bi to bio crveni karton.”