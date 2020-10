PA KAKVOG TO IGRAČA HRVATSKA IMA: Vlašić se poigrao sa suparnicima pa savršenom asistencijom oduševio sve

Nikola Vlašić nastavio je sa sjajnim predstavama u dresu moskovskog CSKA. Hrvatski reprezentativac već je u petoj minuti susreta prvog kola Europske lige s austrijskim Wolfsbergom upisao je prekrasnu asistenciju nakon što je prethodno povukao s centra i oslobodio se nekoliko suparničkih igrača i savršeno poslužio suigrača Adolfa Gaicha.

Nikola Vlašić's goal against Spartak Moscow has been voted September Goal of the Month. #ЦСКАДинамо pic.twitter.com/DN0sopm3qP

— Football 24/7 (@Foet247Europe) October 19, 2020