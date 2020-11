PA KAKVOG SE TO IGRAČA ZIDANE RIJEŠIO: Španjolac se preporodio u redovima ljutog rivala, u 2020. samo je Messi ispred njega

Španjolac Marcos Llorente lani je bio otpisan u Real Madridu, a danas živi san. Svojim igrama u dresu Atletico Madrida zaradio je poziv Luisa Enriquea u reprezentaciju te bi mogao upisati svoj prvi nastup u prijateljskom susretu s Nizozemskom, ili u Ligi nacija sa Švicarskom i Njemačkom.

Llorente je, kao što je poznato, karijeru započeo u redovima gradskog rivala, ali nikako se nije mogao probiti do početne postave. Zbog toga je u ljeto 2019. prešao u Atletico gdje se preporodio na poziciji drugog napadača. U prvih sedam prvenstvenih nastupa ove sezone postigao je tri gola te je tome pridodao dvije asistencije i tako pokazao svom bivšem treneru Zinedineu Zidaneu da je pogriješio što mu nikada nije dao šansu.

4 – @atletienglish's Marcos Llorente has both scored and assisted in the same game for the 4th time in all competitions since the start of 2020; only Lionel Messi (5) has done so on more occassions among LaLiga players in that time. Stellar. pic.twitter.com/yAIcDOnFir

— OptaJose (@OptaJose) November 7, 2020