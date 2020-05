PA KAKO ĆE TO SADA IZGLEDATI? Talijani se pripremaju za nastavak sezone u kojem će igračima izričito zabraniti ono po čemu su poznati

Nogomet će nakon pauze uzrokovane pandemijom konronavirusa izgledati poprilično srigačije.

To se već moglo vidjeti na primjeru njemačke Bundeslige koja je počela prošlog vikenda i na čijim su utakmicama bile dobro vidljive promjene.

Svi susreti se igraju bez gledatelja na tribinama, a igračima je zabranjen kontakt prije utakmice, što znači da nema tradicionalnog rukovanja i pozdrava. Također, nema niti zajedničkog slavljenja golova, pljuvanja i ispuhavanja nosa na travnjak, a rezervni navijači na klupi moraju nositi zaštitne maske.

Ostale lige, kada se nastave, slijedit će ta pravila, a Talijani su u uputama posebno naglasili da je nogometašima zabranjeno prilaženje sucima i ulazak u blisku raspravu.

The protocol for Serie A matches during the COVID-19 pandemic is being finalised, including banning protests to the referee.

