OZLJEDE RADE PROBLEME NAŠOJ BOB REPREZENTACIJI: ‘Plasman među 20 je neuhvatljiv, ali i ovako smo brži od Rumunja’

Izbornik hrvatske bob reprezentacije Ivan Šola izjavio je kako je ozljeda kočničara Antonija Zelića, koju je zadobio u prvoj vožnji, ključni razlog što se hrvatski četverosjed nalazi na 28. mjestu u konkurenciji 29 posada nakon prve dvije vožnje na Zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu.

‘I s tri čovjeka smo bili brži od Rumunja’

“Meni je bilo jasno da je došlo do ozbiljne ozljede čim sam vidio za Zelić prvi uskače u bob. On je kočničar koji bi po pravilu zadnji trebao uskakati jer je najbrži. Napukao mu je mišić i ima dosta ozbiljno istegnuće, ali kako ne možemo napraviti zamjenu između prve i druge vožnje, on je s bandažom nastupio i u drugoj vožnji. Napravio je samo par koraka prije nego što je uskočio u bob i zato smo odmah u startu bili sporiji barem dvije desetinke, a u konačnici smo ostvarili barem pola sekunde slabije vrijeme. Bez te ozljede bismo bili između 23. i 25. mjesta, ali i s tri čovjeka smo bili brži od Rumunja”, rekao je Šola.

Iako je Zelićeva ozljeda ozbiljna, odlučeno je kako će on nastupiti i u trećoj vožnji koja je na programu u nedjelju od 1.30 sati.



“Mi ovdje imamo rezervnog člana Đuliana Koludru, ali i on je na treningu doživio ozljedu, ima veliki hematom na gornjem dijelu iznad koljena. Tako da smo odlučili da će Zelić nastupiti i sutra iako pod blokadama”, nastavio je Šola koji je pohvalio vožnju pilota Dražena Silića.

‘Silić bi mogao biti dobar’

“Silić je pokazao jako dobru vožnju s obzirom na slab start. Mogao bi uz dobar trening biti dobar u Svjetskom kupu sljedeće sezone”.

Najboljih 20 posada nakon treće vožnje kvalificirat će se za posljednju četvrtu vožnju koja slijedi odmah potom.

“Plasman među najboljih 20 je neuhvatljiv. Ostvarit ćemo plasman koji nam pripadne”, realan je Šola.

Za trenutačno 20. posadom SAD-a hrvatski bob zaostaje 1.72 sekunde.