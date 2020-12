Vodstvo talijanskog prvaka Juventusa našlo se što istragom oko namještanja testa talijanskog jezika kako bi ubrzao postupak dobivanje državljanstva za Luisa Suareza. Kao što je poznato, urugvajski napadač bio je na meti Stare dame ovog rujna, ali kako je klub već popunio svoju kvotu igrača izvan EU Suarez nije mogao pridružiti torinskog Staroj dami bez talijanskog državljanstva.

Na kraju se napadač još našao pod policijskom istragom, zbog sumnje da je varao na ispiti, a i transfer mu je propao.

