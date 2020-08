Finalnu utakmicu ovosezonske Lige prvaka igrat će francuski Paris Saint Germain i njemački Bayern, a u finalu Europske lige za trofej će se boriti talijanski Inter i španjolska Sevilla.

To je prvi put da će finalisti u dva najjača europska klupska natjecanja biti iz Njemačke, Francuske, Španjolske i Italije.

Tako da su u finalima po jedan predstavnik svake od liga “petice” osim Engleza.

For the first time ever, the four finalists of the major European competitions are from Spain, Italy, France and Germany:

🇪🇸 Sevilla vs. Inter 🇮🇹

🇫🇷 PSG vs. Bayern 🇩🇪

