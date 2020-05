OVO SIGURNO NEĆE BITI PRIKAZANO U HIT DOKUMENTARCU O BULLSIMA: ‘Govorio mi je da će sedmi naslov uništiti Jordanovih šest’

Fim o slavnoj dinastiji Bullsa izazvao je brojne reakcije, a počele su curiti i neke informacije koje sigurno neće biti u dokumentarcu

Bivši generalni menadžer Chicago Bullsa, Jerry Krause, jedan je od glavnih krivaca za raspad momčadi koja je osvojila šest NBA naslova. Tako je barem označen u dokumentarcu ‘Posljednji ples’.

Krause je ne početku posljednje sezone slavne dinastije Bullsa rekao treneru Phill Jacksonu da mu neće dati novi ugovor, što je značilo kraj ere. Michael Jordan je nakon te slavljeničke sezone otišao u mirovinu, Jackson je preuzeo Lakerse, pridružio mu se Rodman, Pippen je prešao u Houston Rocketse, Kerr je prešao u San Antonio, a iz te generacije jedino je još Toni Kukoč ostao dvije godine.

Računao na njega

Krause, kako je sada otkriveno, mislio da će i bez njih moći osvajati naslove. O tome je u podcastu Tampering progovorio Ron Artest, igrač kojeg je Krause doveo godinu dana nakon raspada Jordanovih Bullsa. Artest, koji je u međuvremenu dva puta mijenjao svoje ime, prvo u Metta World Peace, a sada Metta Sandiford-Artest, ispričao je kakav je bio Krausov plan.

Bulls GM Jerry Krause Told Ron Artest If They Win A 7th Championship, It Would ‘Destroy’ Michael Jordan’s 6 Titleshttps://t.co/QJHXEeY322 pic.twitter.com/9rY7r7Lp2z — FadeawayWorld (@FadeawayWorld) May 6, 2020

“Jerry me draftirao nakon što je Jordan otišao. Bullsi su mi bili najdraža momčad, stalno sam s njima igrao na videoigrama, tako da me to kao 19-godišnjaka impresioniralo. Jednog dana Jerry mi je rekao: ‘Ron, uzet ćemo sedmi naslov, ti ćeš biti tu i taj naslov će jednostavno uništiti ostalih šest.’ Uvijek je govorio da je taj sedmi naslov najvažniji”, ispričao je Artest.

Bullsi, međutim, nisu nikada osvojili taj sedmi naslov pa je Krasu 2003. podnio ostavku. Preminuo je 2017. godine te je posthumno iste godine primljen u Kuću slavnih.