OVO SE NEĆE SVIDJETI MESSIJU: Njegov otac bio je na sastanku u Barceloni, ali nije dobio ono po što je došao

U srijedu je u Barceloni održan sastanak između klupskih čelnika i Jorgea Messija, agenta i oca njihovog kapetana i ikone Lionela Messija koji je prošli tjedan tražio odlazak iz Barce.

MESSIJEV OTAC SLOMIO SRCA NAVIJAČA BARCELONE: Stigao na pregovore i odmah rekao kakve su šanse da Argentinac ostane

Kako javljaju brojni španjolski mediji, na sastanku je bio Jorge Messi i predstavnici Barce prevođeni predsjednikom Josepom Bartomeuom.

Jorge je htio dogovoriti s Barcom uvjete pod kojima bi klub pustio njegovog sina da otiđe u novi klub, no u tome nije uspio. U Barci su, naime, i dalje ustrajni u tome da Messija neće pustiti niti za cent manje od 700 milijuna eura koliko iznosi njegova otkupna klauzula.

❗Jorge Messi's meeting with Bartomeu has ended: there is no agreement. [sport] pic.twitter.com/ZIVxnICIll

— Barça Universal (@BarcaUniversal) September 2, 2020