OVO SE NAVIJAČIMA CIBONE NEĆE SVIDJETI: ABA liga za najveći trenutak u povijesti odabrala slavnu tricu koja je rasplakala zagrebačku Arenu

Trica Dušana Kecmana 0.6 sekundi prije kraja utakmice, kojom je Partizan u finalu ABA lige 2010. u Zagrebu pobijedio Cibonu 75-74, proglašena je najvećim trenutkom u povijesti regionalne lige u izboru navijača.

Kecmanova trica sa svoje polovice za pobjedu sakupila je 58 posto glasova navijača, dok je na drugom mjestu bivši play Crvene zvezde Marcus Williams koji je sakupio 42 posto glasova za seriju od 17 uzastopnih koševa protiv Partizana u polufinalu 2015.

“Sjećam se, kao da je netko ugasio ton”, kazao je Kecman nakon utakmice po kojoj ga i danas najviše pamte.

I just saw "the shot" by Kecman vs Cibona from backcourt! Crazy! That's why bball is soooo interesting to the last second!

— Luka Bassin (@LukaBassin) April 25, 2010