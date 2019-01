OVO SE MOŽE DOGODITI SAMO NA BALKANU: Opća makljaža roditelja na utakmici, tukle se i majke, djeca gledala kaos

Iako je susret bio rezultatski beznačajan proključala je krv na tribinama.

Utakmica vaterpolista Partizana i Beograda do 14 godina pretvorila se u opći kaos te je prekinuta nakon što je došlo do sukoba roditelja na tribinama. Kako javlja Kurir u tučnjavi su sudjelovale i majke djece te je na kraju policija intervenirala, a stigla i hitna pomoć kako bi ukazala pomoć ozlijeđenima.

Nebitna utakmica

“Bruka i sramota za srpski trofejni sport”, prokomentirali su na Kuriru incident na utakmici koja nije imala rezultatski značaj jer su oba kluba osigurali plasman u iduće kolo Kupa.

Do incidenta je, inače, došlo u nedjelju navečer i to dvije i pol minute prije kraja utakmice, a odlučeno je da će se one odigrati u ponedjeljak.