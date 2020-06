View this post on Instagram

Il Liverpool è campione d’Inghilterra. Non succedeva dal 1990: 30 anni infiniti di attesa per il campionato numero 19 della storia dei Reds. Però la #premierleague non finisci qui perché il #liverpool può battere ancora questi record : . 🏆 VITTORIA DEL TITOLO CON MARGINE PIU’ AMPIO DI PUNTI Attualmente, questo record è detenuto proprio dal Manchester City che nella stagione 2017/18 vinse la Premier League con 19 punti di vantaggio sul secondo posto. . 🏆MAGGIOR NUMERO DI VITTORIE IN STAGIONE Anche in questo caso il record risiede nelle mani del Manchester City con 32 vittorie. Per batterlo, Klopp e i suoi uomini dovranno vincere almeno 5 volte nelle ultime 7 gare a disposizione visto che ad oggi contano 28 successi in campionato. . 🏆MAGGIOR NUMERO DI VITTORIE CASALINGHE Solamente tre squadre nella storia della Premier League hanno raggiunto le 18 vittorie casalinghe in una sola stagione. Nessuno, invece, è riuscito a trionfare in tutte le 19 partite. . 🏆MAGGIOR NUMERO DI PUNTI Questo è decisamente uno degli obiettivi alla portata, visto che sino ad ora il record di punti in campionato è stato stabilito sempre dal Manchester City nella stagione 2017/18 quando raggiunse i 100 punti. Il Liverpool di Klopp, a 7 giornate dal termine, potrebbe anche andare oltre. #premierleague #badboybetter #campeones #kloop #liverpool #salah #mane #CHAMP19NS!