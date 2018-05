OVO NIJE VIĐENO U MODERNOM NOGOMETU: Novi trener Seville odlukom iznenadio sve u klubu

@JoaquinCaparros hablando de la cantera:

"Siempre he mirado hacia abajo. Cuando llegué aqui, tuve la fortuna de encontrar con jugadores como Sergio Ramos, Jesús Navas, Reyes, etc.

Si alguien tiene que subir, no nos va a temblar."

Valentía y confianza en la gente de la cantera. pic.twitter.com/kJQSQ0O70D

— AlberFenoll (@AlberFenoll) May 1, 2018