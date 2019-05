OVO JE STVARNO PODLO: Borussia (M) ovim će trikom pokušati odmoći Dortmundu, a pomoći sebi i Kovaču

Trik je to kojim će barem pokušati spustiti moral protivnicima

U subotu će pasti odluka o novom prvaku Bundeslige. U posljednje kolo minhenski Bayern ulazi s dva boda prednosti nad Borussijom Dortmund te mu je zbog puno bolje gol-razlike dovoljan i bod protiv Eintrachta da obrani naslov.

S druge strane, Borussia treba pobjedu frankfurtskog kluba, ali i svoju kod imenjakinje iz Mönchengladbacha koja je smislila način kako da odmogne gostima.

Bitka za LP

Naime, sutrašnji domaćini odlučili su da na velikom video-zidu na stadionu prikazuju golove iz Münchena, no samo one koje postigne Bayern.

Trik je to kojim će barem pokušati spustiti moral protivnicima, no ima još razloga zbog kojih su se na to odlučili budući da vode borbu za Ligu prvaka te se nalaze na četvrtom mjestu s 55 bodova koliko ima i Bayer Leverkusen.