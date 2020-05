Hrvatski reprezentativci dobro su se našalili na račun suigrača

Hrvatski nogometni reprezentativac Šime Vrsaljko odradio je u srijedu navečer trening s fitness trenerom Dragutinom Golubom. Sve je to dvojac prenosio putem Instagrama.

“Jutros smo imali testiranje. Sve je bilo ok. U subotu počinju individualni treninzi. Još se ne zna kad će se nastaviti liga. Ovisi o situaciji s virusom. Milsim da ćemo nastavit igrati. Ovo je da izluduš, ova dva mjeseca”, rekao je Vrsaljko i dodao da je u samoizolaciji trenirao po programu kluba.

“Imaš malo više vremena za sporedne stvari. Ovi mi je bio prvi put da sam u kućnom pritvoru dva mjeseca. Ništa se nije promijenilo”, ispričao je. Upitan je i ima li kakav ritual prije utakmice.

“Kad izađem na teren pomolim se i to je to. To uvijek radim. Bez toga ne izlazim na teren”, otkrio je Vrsaljko. Pričao je i o svojim počecima i kao mu je bilo kad je dolazio u Zagreb.

Za vrijeme cijelog njegovog javljanja uživo Dejan Lovren i Luka Modrić bili su dosta aktivni te su se šalili na njegov račun.