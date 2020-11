OVO DOKAZUJE KOLIKO JE SNAŽNA FRANCUSKA REPREZENTACIJA: Ozlijedio im se važan igrač, umjesto njega pozvan je mladić koji je zaludio europske velikane

Izbornik francuske nogometne reprezentacije Didier Deschamps za utakmice posljednja dva kola skupine 3 Lige nacija, u kojoj se natječe i Hrvatska, protiv Portugala u Lisabonu (14. studenoga) i Švedske u Saint-Denisu (17. studenoga) umjesto ozlijeđenog Nabila Fekira pozvao je Houssema Aouara.

Veznjak Betisa Fekir otpao je iz ove reprezentativne akcije svjetskih prvaka zbog ozljede butnog mišića lijeve noge.

Didier Deschamps has called up Houssem Aouar as a replacement for the injured Nabil Fekir.#FiersdetreBleus pic.twitter.com/dlrFDzkRmn

— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) November 6, 2020