OVO DIRA RAVNO U SRCE: Cro Cop objavio fotku iz bolnice pa otkrio trenutak koji ga je u potpunosti slomio

Dragi prijatelji,zelim se zahvaliti na svakoj poruci koju sam primio i na vasoj brizi za mene i moje zdravlje.mozdani udar sam imao u ponedjeljak a slika ova je od prije dva dana,uoči mog izlaska iz bolnice.uspio sam se izvuci bez ikakvih posljedica za sada,i nadam se da ce tako i ostati.nadam se da cu se uspjesno oporaviti i vratiti treninzima jer mi neopisivo fale i tesko funkcioniram bez njih.bez borbi cu moći ali bez treninga nikako.i zato se nadam uspjesnom oporavku i povratku u dvoranu.rekreativno od sada ali trening je trening.imao sam veliku srecu da mi nista nije otkazalo,da nisam oduzet ili da mi živci na licu nisu otkazali i izoblicili me.DOBRO sam i DOBRO se osjecam ali sam svjestan da sam imao ogromnu sreću u svemu ovome jer sam mogao gadno nastradati,kao i ogromna većina koja to dozivi. shvatio sam ovo kao najozbiljnije upozorenje i signal tijela da stanem sa brutalnim treninzima i borbama i sa svim stresom koji ide uz to.lezim u sobi večer poslije mozdanog i sestra ulazi u sobu i veli ‘majka vam je dosla’.ona je samo znala da mi je pozlilo na treningu jutarnjem i da sam imao mozdani udar.to kako je ona ulazila u sobu plačući i skrivajuci pogled jer se bojala pogledati u mene ne znajuci u kakvom sam stanju nikada necu zaboraviti.tek kada sam joj rekao ‘mama dobro sam,dodji’pogledala me,prisla i zagrlila i tad zaplakala kao dijete,a i ja sa njom.bolje upozorenje i gora kazna mi ne treba u zivotu.jos jednom hvala svima❤️