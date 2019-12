Jedan od najboljih pilota Formule 1i dalje se nalazi u teškom stanju

Prije dva dana, 29. prosinca, navršilo se šest godina od nesreće u kojoj se teško ozlijedio jedan od najvećih pilota Formule 1 Michael Schumacher. Ozljede glave ostavile su trajne posljedice na čuvenog Nijemca, a informacije o njegovom zdravlju svih ovih godina u javnosti stižu na kapaljku tako da malo tko zna u kakvom je zapravo stanju.

Prestižni neurokirurg Nicola Acciarri ovih je dana progovorio u Schumacheru te je rekao da on nakon šest godina više nije ista osoba kakve se ljudi sjećaju.

“Iako su o njemu intenzivno brinuli, a to je trajalo dugo vremena, mnogo se toga promijenilo u i na njegovom tijelu, od organa, kostiju, do mišića. Sve je to rezultat oštećenja na mozgu zbog pada koji mu se dogodio”, rekao je ovaj liječnik za Motosport.com.

Ove jeseni pisalo se da je Schumacher bio u Parizu na tretmanu matičnim stanicama. Dr. Acciarri je naglasio kako je to normalno u njegovom stanju, ali da taj tretman nije prošao kako bi se popravio nego da zbog održavanja vitalnih organa.

“Njegovo trenutačno stanje zahtijeva 24-satnu pažnju. Oko sebe ima tim fizioterapeuta koji pokušava pojačati učinak dugotrajne brige o njegovom stanju. Postoje komplikacije poput mišićne atrofije, osteoporoze pa čak i poremećaja u radu organa. U slučajevima ljudi koji su sa ekonomskog stajališta slabiji, ovakvi bi slučajevi uglavnom završavali smrću jer je tijelu napravljena šteta koja se ne može popraviti”, završio je.