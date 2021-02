Bivši Vatreni ima problema s ozljedom koju je zaradio u Beogradu

Hrvatski napadač Mario Mandžukić prošlog je tjedna po prvi put započeo utakmicu od prve minute otkako je u siječnju stigao u Milan. Nažalost, poslije remija s Crvenom zvezdom u Beogradu trener Stefano pioli otkrio je da se bivši Vatreni ozlijedio.

“Imao je laganu ozljedu, danas je već pomalo trenirao. Nadam se da neće dugo izbivati”, rekao je Pioli.

Tri tjedna van pogona?

Međutim, Mandžukić je nekoliko dana kasnije propustio derbi s Interom. Gazzetta dello Sport objavio je kako je napadač zadobio manju ozljedu stražnje lože lijeve noge i da propustiti uzvratnu utakmicu sa Zvezdom dok je La Repubblica u utorak navela kako će zbog ozljede mišića s travnjaka izbivati najmanje tri tjedna.

Prije Milana Mandžukić je igrao u Hrvatskoj za NK Zagreb i GNK Dinamo, a onda je u ljeto 2010. otišao u Njemačku gdje je igrao za VfL Wolfsburg (60 utakmica i 20 golova) i Bayern (88 utakmica i 48 golova).

U sezoni 2014./15. potpisao je za Atletico Madrid u kojem je u 43 utakmice zabio 20 golova prije nego je prešao u Juventus. U pet sezona u Juventusu, odigrao je 162 utakmice i zabio 44 gola. U siječnju 2020. prešao je u katarski Al-Duhail gdje je zabio jedan gol u sedam utakmica da bi na ljeto raskinuo ugovor s tim klubom.

Povratak u Italiju bila mu je velika prilika da dokaže kako nije za otpis, no čini se kako mu je dug period van terena pomalo naštetio jer mu je ovo već druga ozljeda otkako je stigao u Milan. Mandžukić ima osiguran ugovor do kraja sezone. Postoji i opcija produljenja za još jednu, ali ako do ljeta ne bude imao značajniji utjecaj na rezultate teško da će mu klub ponuditi novi ugovor.