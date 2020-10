OVO BACA DRUGAČIJU SJENU NA JORDANA I BULLSE: Stručnjak secirao njegovo veličanstvo i odgovorio na pitanje tko je najveći ikad

Nakon što je LeBron James osvojio prošle sezone s LA Lakersima posvojio svoj četvrti naslov u NBA-u i pokazao da je najdominantniji igrač u najjačkoj svjetskoj košarkaškoj ligi, pojačala se rasprava oko toga je li on najveći košarkaš u povijesti.

AMERIKA JE PODIJELJENA KAO NIKAD: Upravo se vodi velika rasprava o trenutno najvećem pitanju svjetskog sporta

Ta “titula” već dugo pripada legendarnom Michaelu Jordanu, a sada je analitičar FOX Sportsa Nick Wright iznio neke argumente koji to potkopavaju.

I didn’t want to have to do this, but my colleagues have left me no choice. I present, “What the Media Doesn’t Want You to Know about Michael Jordan.” pic.twitter.com/VrxdLYj53O

— nick wright (@getnickwright) October 13, 2020