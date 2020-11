David Falk, nekadašnji menadžer Michaela Jordana, pojasnio je u razgovoru za SiriusXM NBA Radio razliku između ere kad je njegov klijent dominirao i ove sadašnje. Pritom se uključio i u debatu oko toga tko je najveći ikad.

“Jordan bi danas prosječno postizao 60 poena uz 75% posto preciznosti šuta po utakmici. Po meni danas nema toliko talenata kao u Jordanovoj eri. Rekao bih da u današnjem NBA-u postoji četiri ili pet superzvijezda, dok ih je u Jordanovoj eri bilo vjerojatno 25. Sve je drugačije i zato se ne mogu uspoređivati igrači iz različitih era”, kazao je i dodao kako se Kobe Bryant najviše približio Jordanu zbog atleticizma, želje za pobjedom i činjenice da je poput Michaela, dok ovaj nije otišao u Wizardse nakon umirovljenja, cijelu karijeru igrao za jedan klub.

