OVO BACA DRUGAČIJE SVJETLO NA MICHAELA JORDANA: ‘Bili smo njegovi suigrači i bojali smo ga se, nisam jedini kojem je to napravio’

Nije to nešto na što sam ponosan. Takve stvari su se događale u svakoj ekipi, to je nešto što je normalno za sportske kolektive. Stvar je kompetitivnosti. Čudno je gledati kako svi pričaju o tome, ljudi to propituju dok gledaju. Na taj način progovorio je Steve Kerr kod Nicka Friedella na ESPN-u o incidentu kad ga je Michael Jordan na treningu udario šakom u glavu. No, nije jedini prošao takav tretman.

“Udario me je i nisam bio jedini”, rekao je pak za CBS Will Perdue.

“Toliko su kompetitivni bili naši treninzi. Nije to bila jedina tučnjava, bilo ih je mnogo ali ova je bila velika priča jer je bilo riječ o Michaelu Jordanu. Najsmješnije je to što se taj trening normalno nastavio kao da se ništa nije dogodilo. Razdvojili smo se u dvije skupine i nastavili trenirati. Takve stvari su kod nas bile uobičajene jer su naši treninzi bili toliko kompetitivni”, ispričao je Perdue.

“He was an asshole, he was a jerk, he crossed the line numerous times. But as time goes on and you think about what he was trying to accomplish….you say he was a hell of a teammate” – Will Perdue https://t.co/ZdNcf118L3

