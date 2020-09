Prije nekoliko dana izrazio je želju za bobrom protiv MIočića

Legendarni nizozemski MMA borac, Alistair Overeem, slavio je protiv japansko-brazilskog borca August Sakaija u glavnoj borbi večeri u sklopu priredbe UFC Vegas 9.

LEGENDARNI NIZOZEMAC POSLIJE POBJEDE PRED CIJELIM SVIJETOM GOVORIO O HRVATSKOJ: ‘Želim se tamo boriti’

ODAKLE SE ON SADA STVORIO? Slavni MMA borac i jedan od najvećih svih vremena želi ‘fajt’ s Miočićem – ‘Pobijedit ću ga’

Overeem je do pobjede došao početkom pete runde tehničkim nokautom. Na taj je način stigao do 47. pobjede u MMA karijeri i to nakon što je većinu borbe gubio da bi se krajem treće runde vratio i preokrenuo.

Ovaj 40-godišnjak u 66 borbi skupio je osim 47 pobjeda i 18 poraza te je jedan njegov meč završio bez pobjednika. Bilo je to protiv Mirka Filipovića 23. rujna 2008. kad je Cro Copa s nekoliko udaraca koljenom u mjesto gdje najviše boli ostavio bez mogućnosti da se bori.

Nizozemac je, inače, prije ove borbe poručio kako želi UFC pojas jer jedino njega nije u karijeri osvojio.

“Ako ćemo biti iskreni, vrijeme mi istječe. Mislim da mogu pobijediti likove u ovoj diviziji, mogu pobijediti Stipu, dokazao sam to prije četiri godine kada sam ga skoro pobijedio. Ako dobijem novu priliku, pobijedit ću ga”, rekao je Overeem u najavi borbe protiv 29-godišnjeg Sakaija.

UFC Vegas 9 rezultati

Alistair Overeem def. Augusto Sakai, TKO (R5, 0:26)

Ovince Saint Preux def. Alonzo Menifield, KO (R2, 4:07)

Michel Pereira def. Zelim Imadaevm, gušenje (R3, 4:39)

Andre Muniz def. Bartosz Fabinski, poluga na ruci (R1, 2:42)

Brian Kelleher def. Ray Rodriguez, gušenje (R1, 0:39)

Viviane Araujo def. Montana De La Rosa, jednoglasna odluka sudaca (30-27 x2, 29-28)

Hunter Azure def. Cole Smith, jednoglasna odluka sudaca (29-28 x3)