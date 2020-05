Tko je najbolji nogometaš u povijesti pitanje je na koje vjerojatno nikada neće postojati jednoznačan odgovor. Posljednje desetljeće u fokusu su Cristiano Ronaldo i Lionel Messi. Portugalac i Argentinac dominiraju zelenim travnjacima kao što nitko nije prije njih. Teške ozljede su ih poštedjele i to im je omogućilo da su toliko dugo na vrhu.

Ozljede pak nisu štedjele brazilskog Ronalda. Štoviše, obilježile su mu veliki dio karijere. Međutim, igrao je sasvim dovoljno da ga spada u sam vrh nogometne elite.

⭐ "Not Neymar, Cristiano or Messi – Ronaldo is unique. He was the best. There will never be another 'Fenomeno'."- Roberto Carlos😉 #neymar #ronaldo #cr7 #messi #carlos #brazil #realmadrid pic.twitter.com/ksPzq15nQj

— betzest (@betzestofficial) May 18, 2020