OVAKO SE JUVENTUS BORI PROTIV ŠIRENJA KORONAVIRUSA: Tanijanski prvak samo određenim navijačima zabranio dolazak na stadion

Talijanski nogometni prvak Juventus objavio je u ponedjeljak kako navijačima iz regija Lombardije, Emilije Romagne i Veneta neće biti dopušten ulazak na stadion u srijedu kada će se u Torinu igrati uzvratni susret polufinala Talijanskog kupa između Juventusa i Milana.

Iz Juventusa su objavili kako su ovakvu odluku donijeli u skladu s nedjeljnom preporukom talijanske vlade koja je u cilju prevencije širenja zaraze koronavirusom zabranila organizirano kretanje navijača iz spomenute tri regije.

OFFICIAL: Serie A confirm that Juventus vs. Inter, Milan vs. Genoa and three other games will be played behind clos… twitter.com/i/web/status/1…—

