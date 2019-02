OVAKO JE POČEO KAOS U ČEŠKOJ: Policija objavila snimku sukoba s navijačima Dinama

Nezadovoljni zbog nepuštanja na stadion BBB-ovci su napali malobrojne redare i policajce

U prvom susretu šesnaestine finala Europske lige Dinamo je u Plzenu izgubio od Viktorije s 1-2. Dinamo je poveo u 41. minuti sjajnim golom Dania Olma nakon odlične asistencije Brune Petkovića. Viktorija je izjednačila u 54. minuti golom Ludeka Pernice, a isti je igrač u 83. minuti preokrenuo rezultat. Uzvratni susret je 21. veljače na stadionu Maksimir.

Premalo ulaznica

Nažalost, uoči, ali i za vrijeme utakmice došlo je do sukoba između BBB-a i češke policije. Policija je oko dva sata prije početka susreta pred stadion dopratila oko 1500 navijača Dinama, no samo njih 400-injak je imalo ulaznice pa je došlo do sukoba. Nezadovoljni zbog nepuštanja na stadion, BBB-ovci su napali malobrojne redare i policajce bacajući na njih baklje.

Kako je češkoj policiji vrlo brzo stiglo pojačanje, situacija se smirila nakon 15-ak minuta. No, do sukoba je došlo i nakon što je utakmica počela jer nisu svi navijači mogli na stadion. Češka policija dočarala je kako je izgledao sukob s BBB-ovcima. Naime, objavili su podulju snimku događanja uoči, za vrijeme i poslije utakmice.