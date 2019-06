PODATAK KOJI UBIJA SVAKU NADU TUNIŽANIMA UOČI UTAKMICE S HRVATSKOM: Zbog ovoga će Vatreni u utorak biti puni samopouzdanja

Statistika koja donosi samopouzdanje

Hrvatska nogometna reprezentacija nikada u svojoj povijesti nije izgubila od neke afričke reprezentacije.

‘Vatreni’ su igrali protiv Nigerije, Kameruna, Senegala, Malija, Maroka i Egipta, a u šest odigranih susreta ostvarili su četiri pobjede i dva neodlučena ishoda uz pozitivnu razliku pogodaka 14-6. Pritom su samo posljednje dvije utakmice bile službene, dok su preostali dvoboji bili prijateljskog karaktera.

Posljednji put na Svjetskom

Posljednju utakmicu ‘Vatreni’ su protiv neke od selekcija sa ‘Crnog kontinenta’ odigrali na svjetskom prvenstvu u Rusiji i to protiv Nigerije. Bio je to dvoboj 1. kola skupine D, a Hrvatska je u Kalinjingradu pobijedila sa 2-0 golovima Petera Eteba (32-ag) i Luke Modrića (71-11m). Bio je to prvi korak Dalićeve družine prema putu do svjetskog srebra i najvećeg uspjeha u povijesti hrvatskog nogometa.

Službenu utakmicu Hrvatska je igrala i protiv Kameruna, također na svjetskom prvenstvu, ali u Brazilu 2014. godine. U nemogućim uvjetima ‘prašume’ Manausa Hrvatska je pobijedila 4-0 što je najuvjerljivija hrvatska pobjeda na velikim natjecanjima. Dva puta je bio strijelac Mario Mandžukić, a po jednom su zabili Ivan Perišić I Ivica Olić.

Prvu utakmicu s nekom afričkom reprezentacijom Hrvatska je odigrala još davne 1996. godine. U polufinalu Kupa kralja Hassana II u Maroku smo igrali protiv domaćina turnira. Poveli smo 2-0 golovima Gorana Vlaovića (14, 15), no Maroko je uspio izjednačiti preko Salahedinea Bassira u 21. minuti i Ahmeda Bahije u 72. minuti.

U toj utakmici pocrvenili su Asanović i Prosinečki kod Hrvatske, dok je kod Maroka isključen Bouyboud. Utakmica je razriješena izvođenjem jedanaesteraca, a Hrvatska je pobijedila 7-6.

Tri godine kasnije Hrvatska je igrala protiv Egipta na Korejskim kupu, a završilo je ponovo 2-2. Ovoga puta Egipat s poveo preko Hossama Hassana (10, 35), da bi izjednačenje Hrvatskoj donijeli Igor Cvitanović u 45. minuti iz kaznenog udarca i Davor Vugrinec u 78. minuti.

Idući ‘hrvatsko-afrički’ ogled uslijedio je u svibnju 2014. Hrvatska je u sklopu priprema za SP u Brazilu u Osijeku igrala protiv Malija i pobijedila 2-1. Bila je to posljednja provjeru uoči puta u Brazil koji je tada ‘glumio’ Kamerun. U pobjedi 2-1 oba gola je postigao Ivan Perišić (15, 64), dok je gol za goste zabio Kalifa Traore (79).

Premijera s Tunisom

Identčnim rezultatom završio je i susret protiv Senegala, koji je igran u Osijeku 8. lipnja prošle godine. Bila je to posljednja provjera hrvatske reprezentacije uoči puta u Rusiju. Gosti su poveli preko Ismaila Sarra u 48. minuti, a rezultat su preokrenuli Ivan Perišić (63) i Andrej Kramarić (78).

Hrvatska do sada nikada nije igrala protiv Tunisa.