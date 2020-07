OVA SNIMKA NAJBOLJE POKAZAUJE KAKAV KAOS VLADA U BARCELONI: Sada je potpuno jasno da trener nema kontrolu nad svlačionicom

Barcelona je remijem ostala na drugom mjestu Primere sa 70 bodova, jednim manje od vodećeg Real Madrida koji tek mora odigrati utakmicu 33. kola.

Momčad Barcelone, aktualnog španjolskog prvaka, već je neko vrijeme u rasulu, što je bilo jako vidljivo u utakmici protiv Atletica koju su Katalonci odigrali 2:2 i tako ispustili važne bodove za borbu s Real Madridom za naslov prvaka.

Bila je to još jedna blijeda utakmica Barcelone i vjerojatno ključna za nastavak prvenstva jer sada Real Madrid ima sve u svojim rukama i otvoren im je put do naslova prvaka. No, Barcelona trenutno ima još većih problema od onih rezultatskih jer u svlačionici im je pravi kaos. Postoji veliki razdor između trenera Quiquea Setiena i i igrača Barcelone, što je bilo jako dobro vidljivo u drugo poluvremenu, za vrijeme jednog predaha u kojemu su se nogometaši osvježili zbog visokih temperatura.

Nešto ne štima

Dok su svi nogometaši Atletica za vrijeme te pauze okružili svojeg trenera Diega Simeonea i slušali njegove upute, igrači Barcelone su samo popili vode i šetali razdvojeno, svako svojim putem, potpuno ignoriravši Setiena i stručni stožer.

Pogledajte OVDJE kako je to izgledalo.

Podsjetimo, Setienu se već neko vrijeme trese stolica na mjestu trenera Barcelone. Njegova momčad bilježi slave rezultate i sve se glasnije priča da bi mu klub na kraju sezone mogao pokazati izlazna vrata. Goal je u ponedjeljak objavio da ga jedino mogu spasiti osvajanje prvenstva i Lige prvaka, a nakon remija s Atleticom osvajanje Primere čini se kao nemoguća misija.