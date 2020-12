Nogometaši Šahtara iz Donecka po drugi su put ove sezone svladači madridski Real u skupini B Lige prvaka, nakon slavlja 3-2 u 1. kolu u Madridu, ukrajinski prvaci bili su bolji i u 5. kolu u Kijevu sa 2-0 (2-0). Pogotke za Šahtar postigli su Dentinho (57) i Solomon (82).

REAL NAKON ŠOKANTNOG PORAZA DOŠAO NA RUB ISPADANJA IZ LIGE PRVAKA: Nevjerojatna pogreška i majstorija Izraelca skupo koštali Madriđane

Prvi pogodak “rudari” su postigli iz protunapada nakon kornera Reala. Lopta je brzo prebačena u gostujući kazneni prostor gdje je Mendy presjekao dodavanje, no nitko od njegovih suigrača nije raščistio situaciju, pa je na loptu natrčao Dentinho i pogodio gornji desni kut nemoćnog Courtoisa.

Jedna je fotografija iz te akcije brzo počela kružiti društvenim mrežama. Radi so o trenutku kad su u pripremi akcije za gol petorica igrača Reala, Martin Odegaard, Luka Modrić, Toni Kroos, Rodrygo Goes i Nacho Fernandez bili na nekoliko metara jedan od drugog.

Tonight is all about attitude pic.twitter.com/MhKIQqqoom

— Camden Boy (@aIfiesoIomonsjr) December 1, 2020