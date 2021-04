OVA REČENICA O MODRIĆU UREZUJE SE U PAMĆENJE: Kapetan Vatrenih nakon Realova velikog kiksa glavna tema ugledne Marce

Modrićevu dobru partiju nagradila je Marca i to vrlo lijepim riječima

Nogometaši Real Madrida propustili su priliku ponovo se približiti vodećem Atletico Madridu na svega bod zaostatka, nakon što su u susretu 33. kola španjolskog prvenstva odigrali tek 0-0 na gostovanju kod Getafea.

Drugu utakmicu u nizu “Kraljevski klub” je odigrao 0-0. Međutim dok je “nula” protiv Liverpoola donijela radost igračima Reala i plasman u polufinale Lige prvaka, kiks protiv Getafea udaljio ih je iz borbe za naslov.

Real se pobjedom mogao ponovo približiti vodećem Atleticu na samo bod minusa, a ovako će ostati i bez drugog mjesta ako Barcelona u četvrtak porazi Granadu.

Ekipa Zinedinea Zidana odigrala je iznimno loše i praktički tijekom cijelog susreta nisu ozbiljnije ugrozili domaća vrata. Međutim, Luka Modrić je odigrao cijeli susret i odigrao je fantastično, pogotovo ako se u obzir uzme da nisu igrali niti Toni Kroos niti Casemiro, odnosno da su od standardne prve postave igrali samo Hrvat i vratar Courtois.

Modrićevu dobru partiju nagradila je Marca i to vrlo lijepim riječima. “Modrić je čovjek za utakmice protiv elite, kao i one u blatu i znoju”, stoji u članku Marce.

“Modrić je morao napraviti naizgled nemoguće; nadomjestiti Casemira i Kroosa, ali to je uspio. Bez pomoći svojih neizostavnih suradnika držao je područje koje inače pokrivaju njih trojica. Izdržao je na terenu cijelu utakmicu, koja je za Real bila jako teška, ali kojoj je upravo on davao smisao. Bio je sjajan iako nije igrao na svojoj poziciji. Međutim, Modrić je uvijek klasa, bez obzira na to igra li kao inače, u odijelu ili kao danas, u kombinezonu”, piše Marca i onda zaključuje rečenicom koja se doslovce urezuje u pamćenje… “Bilo kakva utakmica vrijedna je gledanja ako je igra Modrić. Nebitno na kojoj poziciji”, napisali su Španjolci.