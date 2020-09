OVA NAGRADA NE MOŽE PRIPASTI MESSIJU ILI RONALDU: UEFA objavila finaliste izbora za najboljeg nogometaša sezone

Pobjednik će biti poznat na svečanosti na kojoj će biti i ždrijeb za UEFA-inu Ligu prvaka u Nyonu u četvrtak 1. listopada

Nizozemac Kevin De Bruyne (Manchester City), Poljak Robert Lewandowski (Bayern) i Nijemac Manuel Neuer (Bayern) ušli su u uži izbor za nogometaša sezone, objavila je u srijedu na svojim stranicama UEFA.

UEFA OBJAVILA MOMČAD SEZONE U LIGI PRVAKA: U njoj je čak devet nogometaša Bayerna

Ime pobjednika će biti objavljeno na svečanosti na kojoj će biti i ždrijeb za UEFA-inu Ligu prvaka u Nyonu u četvrtak 1. listopada. Najbolji nogometaš UEFA-ine Europske lige bit će proglašen dan nakon toga.

Who should win UEFA Men's Player of the Year? 🤔🏆 pic.twitter.com/jcq3cwHpbp — ESPN FC (@ESPNFC) September 23, 2020

Messi i Neymar ispali

Lewandowski je zabio 55 golova u 47 utakmica za Bayern, od čega 15 u Ligi prvaka. De Bruyne je vodeći asistent europskim nogometnim ligama sa 20 asistencija i 13 postignutih pogodaka u Premier League. Neuer je propustio samo jednu utakmicu na Bayernvom putu od naslova prvaka, a u Ligi prvaka u šest utakmica nije primio gol.

For the first time since 2010, neither Cristiano Ronaldo nor Lionel Messi will be finalists for the UEFA Men's Player of the Year 😳 pic.twitter.com/YVRxWrTNG1 — B/R Football (@brfootball) September 23, 2020

Ostali koji s bii nominirani za nogometaša sezone su Lionel Messi (Barcelona) i Neymar (PSG) koji su svaki dobili po 53 glasa, zatim Thomas Müller (Bayern) sa 41 glasom, Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) sa 39, Thiago Alcántara (Bayern) sa 27, Joshua Kimmich (Bayern) sa 26 i Cristiano Ronaldo (Juventus) sa 25 glasova.

U kategoriji za najboljeg trenera nominirani su Hansi Flick (Bayern), Juergen Klopp (Liverpool) i Julian Nagelsmann (RB Leipzig).

Poznate i finalistice

Za tiulu najboleg vratara natječu se Keylor Navas (Paris Saint-Germain), Manuel Neuer (Bayern) i Jan Oblak (Atlético de Madrid), dok su u užem izboru za najboljeg obrambenog igrača David Alaba (Bayern), Alphonso Davies (Bayern) i Joshua Kimmich (Bayern).

Cristiano Ronaldo in 2019-20:

4️⃣6️⃣ games

3️⃣7️⃣ goals

7️⃣ assists Lionel Messi in 2019-20:

4️⃣4️⃣ games

3️⃣1️⃣ goals

2️⃣6️⃣ assists Should either of them have been on the UEFA Men's Player of the Year shortlist? 🏆 pic.twitter.com/uEexZWH5ze — Goal (@goal) September 23, 2020

Za najboljeg veznjaka natječu se De Bruyne, Thomas Müller (Bayern) i Thiago Alcântara (Bayern), a za napadača Lewandowski, Mbappé (PSG), Neymar (PSG). U kategoriji najboljeg igrača Europske lige u uži izbor ušli su Éver Banega (Sevilla), Bruno Fernandes (Sporting CP/Manchester United) i Romelu Lukaku (Inter).

Za najbolju nogomotešicu su uži izbor ušle Lucy Bronze, Pernille Harder i Wendie Renard.