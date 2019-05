OVA ĆE IZJAVA ODJEKNUTI: Karlović ispisao povijest pa iznenadio odabirom najvećeg ikad. ‘Da je Francuz, nitko ne bi dvojio’

Za Karlovića već sada nema dvojbe tko je najbolji tenisač u povijesti

Na Roland Garrosu nitko nije odigrao “stariji” meč od njih dvojice, a na Grand Slamu uopće duge 42 godine. 40-godišnji Ivo Karlović izašao je kao pobjednik u susretu s dvije i pol godine mlađim Felicianom Lopezom te još jednom prepravio knjige rekorda.

“Puno mi to znači. Iako smo upisani u povijesne knjige kao najstariji par, barem smo tamo, sviđa mi se. Bio sam van tenisa skoro dva mjeseca i jako sam sretan da sam nakon te pauze ovdje uspio slaviti”, rekao je Div sa Šalate nakon četiri teška seta s ljevorukim Španjolcem i sedme pobjede u međusobnim susretima.

SVIJET TENISA OVAKAV MEČ NIJE VIDIO 42 GODINE: Karlović i španjolski veteran odigrat će dvoboj za anale

Iako teniski romantičari sigurno žele ovakvog Karlovića vidjeti što duže u Parizu, i on je svjestan da će se novi pobjednik tražit između Novaka Đokovića i Rafaela Nadala

“Mislim da im nitko ne može zaprijetiti iz drugog plana, jedino ukoliko netko od njih dvojice bude imao baš loš dan. Ali ako ne bude velikih padova i sve bude normalno, Đoković i Nadal igrat će u finalu. Tu bih dao blagu prednost Novaku jer mi se čini da ove godine lopta ne odskače tako visoko kao inače. Zavisit će od vremena, tj. hoće li biti toplo ili ne, ali će u svakom slučaju biti otvoren meč”, rekao je Zagrepčanin u razgovoru za Sportklub pa posebno istaknuo.

Da nije iz Istočne Europe

“Po mom mišljenju, Novak je već najbolji svih vremena. Tu je važan argument i to što ima bolji međusobni skor u duelima s Federerom i Nadalom. U početku je Rafa imao znatno više pobjeda, to je bilo jako davno, ali je Novak to preokrenuo i bio dosta bolji. Apsolutno bi bio najbolji svih vremena kada bi uspio izjednačiti ili prestići Rogerov rekord po broju Grand Slam titula, onda više ne bi moglobiti nikakvih dilema.”

Federer vodi na toj listi s 20 naslova, Nadal ima 17, a Đoković 15. No, osvoji li Roland Garros, Đoković bi drugi put držao aktivno sva četiri najveća naslova i na svima bi imao barem dva.

“To bi bio ogroman argument, ali, kažem, ja i sada smatram da je on najbolji tenisač u povijesti. Ostali ljudi možda ne misle tako zbog osvojenih Slamova, a mislim da utječe i to što je iz Istočne Europe. Da je Francuz ili nešto slično, nitko to ne bi ni dovodio u pitanje”, završio je Dr. Ivo.