IKONA BIJELIH O DINAMU I VRUĆOJ TEMI U SPLITU: ‘Tu ne bi trebao nitko uzmicati. Kopić, Oreščanin i ostali nisu glavni problem Hajduka’

Razgovarali smo s Goranom Sablićem o Dinamovu remiju u Harkivu, kao i o Hajduku te Buriću

Ako tko poznaje ukrajinski nogomet i prati događanja u Hajduku i HNL-u, onda je to Goran Sablić (40). Bivši nogometaš Hajduka i reprezentacije Hrvatske (ima pet nastupa) najveći je dio svoje karijere proveo u kijevskom Dinamu (od 2003. do 2010.), a danas kao trener i dalje prati nogometna zbivanja.

Spominjalo ga se u kontekstu izbornika mlade reprezentacije

U rujnu ga se spominjalo u kontekstu mogućeg izbornika U-21 Hrvatske nakon što je s izborničke klupe otišao Nenad Gračan.

Sablić je cijenjen u nogometnim krugovima. Kao igrač karijeru je izgradio igrajući u hrvatskoj i ukrajinskoj ligi, a o njemu se i u hrvatskim trenerskim okvirima govori u superlativima.

Zato smo ga, između ostalog, i kontaktirali kako bi nam podijelio svoje dojmove vezane za utakmicu Modrih u 3. kolu Lige prvaka protiv Šahtara (2:2) u Harkivu, no razgovor nas je odveo i na Hajduk.

“Dinamo se pokazao u jako dobrom svjetlu. Ono što sam i pretpostavljao je to da se mogu ravnopravno nositi sa Šahtarom.

O hrabrim dinamovcima

Dinamovci su izašli na teren hrabro, agresivno i s dobrim planom igre. U 90. minuta su bili dosta konkretni. Oršić i Olmo su stvarali dosta problema obrani Šahtara, isto kao i Nikola Moro. Da, Nikola definitivno… Odradio je jako puno u sredini terena i s obzirom na svoje godine i formaciju koju su igrali Plavi, jer su praktički bila dvojica igrača u sredini terena on i Ademi, odigrao je jako odgovorno i dobro.

Imao je niz zanimljivih startova na Taisona gdje ga je uspio kanalizirati, pomagao je desnoj strani. Vrlo dobra predstava Modrih, zaslužen bod iako su po meni bili bliži pobjedi od Šahtara”, kazao nam je Goran Sablić koji je svoju trenersku karijeru započeo u RNK Splitu te nastavio u Širokom Brijegu, a posljednje mu je stajalište bilo u Moldaviji gdje je, prije šest mjeseci, dao neopozivu ostavku na mjesto trenera Šerifa iz Tiraspola.

‘Što bi bilo da je Olmo zabio u 89.’

“Uh da, što bi bilo da je Olmo zabio u 89. S druge strane, vidjeli smo da je rani žuti karton Stojanovića bio problem za momčad. Nakon toga nije bio opušten i nije mogao biti onako agresivan, a znamo da je Šahtar jak po tim bočnim stranama, možda su na toj lijevoj strani i najkvalitetniji.

Tu je bilo za Dinamo dosta problema, iako moram pohvaliti Dinamovu obranu, a posebno Kévina Théophilea-Catherinea koji je dosta pokrivao i izlazio duboko za napadačima. Bilo je nakon vodstva Dinama 2:1 problema za Zagrepčane. Šahtar je pritisnuo, međutim, uspjeli su i kući se vratili s bitnim i vrijednim bodom”.

Bjeličini ratnici oduševili su zalaganjem i požrtvovnošću. Ovaj Dinamo grize i nikoga se ne boji. Respektira protivnika, ali sa svakim ulazi u otvoreni duel.

Dinamo zna nadigrati svoje konkurente ove sezone u LP

Naravno da se ne može samo tako napadati jedan Man City, ali dinamovci su ove sezone u Ligi prvaka pokazali da mogu razbiti i nadigrati izravne konkurente u grupi C za prolaz u drugu fazu natjecanja i “proljeće” u Europi Atalantu i Šahtar.

Visoki presing jedno je od najjačih oružja ovog Dinama i Bjeličine trenerske vizije, slično kao i Zlatku Daliću na SP-u u Rusiji.

“Ovaj Dinamo karakterizira izražen momčadski duh. Možda je bilo prije generacija koje su igrale ljepše i lepršavije, ali Bjeličin Dinamo jako je organiziran, pragmatičan, zna što hoće i trener odlično vodi igrače.

‘Dinamovci imaju karakter’

Znaju tko što radi, definirane su im jasne uloge u momčadi. Vidljivo je da imaju karakter, da su svjesni svoje snage i napreduju. Iz utakmice u utakmicu dobivaju osjećaj da se ravnopravno mogu nositi s ponajboljim momčadima Europe.

Jako su dobro fizički pripremljeni, jasno da ne možeš svih 90 minuta provoditi tako jak intenzitet igre i presinga, ali Plavi itekako dobro odrađuju taj segment i mentalno su spremni za sve izazove”, nahvalio je Sablić Dinamo.

Kazao nam je i kako ukrajinska liga ipak nema tu snagu kao prije pet, šest godina, te kako u ligi nemaju podražaj takve jačine kao što je to nekad bio slučaj.

‘Hajduk izgleda bolje nego proteklih sezona, ali…’

“Nisu naviknuti igrati protiv momčadi koje tako dobro stoje na terenu, osim Dinama iz Kijeva mislim da nema u Ukrajini momčadi koje im mogu stvoriti neke teškoće”, rekao nam je Sablić kojeg smo upitali ima li u HNL-u momčadi koja Dinamu može stvoriti probleme na putu prema još jednoj obrani naslova prvaka Hrvatske?

“Hajduk izgleda bolje nego proteklih sezona, to je sigurno. Međutim, govoriti u ovom trenutku mogu li ugroziti ovakav Dinamo, ne znam… Ali mogu li stajati bliže nego što je to bio slučaj prije, eventualno čekati kiks Dinama s obzirom na to da igraju na dva kolosijeka, e to mogu… Bijeli imaju kvalitetu i mogu stajati Dinamu blizu i dovesti prvenstvo u neizvjesnost, pa barem da utakmice Dinama i Hajduka budu one odlučujuće.

Loša navika u HNL-u

Mislim da Hajduk za to ima snagu. Teško je govoriti, imaju vrlo dobar ulazak u prvenstvo, ali ćemo vidjeti mogu li izdržati u tom ritmu, mogu li podići još više ljestvicu”, naglašava Sablić s kojim nas priča vodi prema rak-rani hrvatskog nogometa, a to je manjak strpljenja za trenere, njihov rad i viziju, odnosno za stvaranje dobrih nogometnih priča za koje su uvijek potrebni – vrijeme i strpljenje! Svjedoci smo loše navike u HNL-u da se, u slučaju nekoliko loših rezultata ili razdoblja krize, trenera odmah tjera.

Burić na udaru dijela navijača nakon nule u Kranjčevićevoj

Kad to ističemo, ne mislimo samo na klupske uprave nego i na – navijače! Naime, proteklog vikenda u zadnjoj utakmici 12. kola HNL-a Lokomotiva i Hajduk su u Zagrebu odigrali nulu. Hajduk nije uspio pobijediti Lokomotivu i vratiti se na čelo ljestvice, pa sada zaostaju bod za Dinamom koji ima i utakmicu manje.

Tako je Burić propustio još jednu priliku za bodove na gostovanju i još jaču utrku s Dinamom za prvo mjesto…

Dio torcidaša je, stoga, u jednom trenutku krenuo sa skandiranjem protiv Burića, kojeg su čak navodno gađali i bocom. Pozivali su na ostavku trenera koji je svojim dolaskom na klupu Bijelih probudio momčad nakon one katastrofe protiv Gzire Uniteda i ravnopravno u ovom trenutku vodi bitku s Plavima.

‘Bilo bi bolje da u Hajduku postoji kontinuitet upravljanja’

Društvenim mrežama, pak, kruži snimka objavljena u grupi “Doli udruga Naš Hajduk!”, a na kojoj se vidi kako dio nezadovoljnika dolazi do trenera pred autobusom i prilično mu oštrim tonom prigovaraju zbog toga što nije pobijedio.

Snimka je navodno nastala nakon utakmice Lokomotive i Hajduka. Na njoj se može vidjeti da su navijači okružili Burića i ušli u raspravu s njim. Upitali smo Sablića zašto se u Splitu nikad nema vremena? Balon frustracija u tom gradu brzo puca.

“Nikad ga nije ni bilo. Bilo bi bolje da u klubu postoji kontinuitet upravljanja, kako kod trenera tako i kod onih na drugom katu, to je neosporno i ono što je nužno klubu. S druge strane, imperativ rezultata mora postojati. Posljednjih godina Hajduk se zadovoljavao trećim, četvrtim mjestom i sve je bilo u redu.

‘Stav Hajduka mora biti – borimo se za prvo mjesto’

E, nije u redu, Hajduk mora ući u borbu s Dinamom, bez obzira što možemo konstatirati da Dinamo ima više novca, bolje igrače, ma neka imaju i boljeg trenera, ali stav Hajduka mora biti – borimo se za prvo mjesto. Mislim da se to izgubilo i da tu ne bi trebao nitko uzmicati, ni uprava, ni trener, ni igrači. S druge strane, prozivki je uvijek bilo i bit će ih. Na to se ne treba osvrtati, Burić zna kojim putem ide i kako radi, što radi.

‘Burić je napravio vrlo dobar posao. Bitno mu je da ostane stabilan i miran’

U ovom trenutku je napravio vrlo dobar posao, iako ostaje žal za gostujućim utakmicama. Možda su trebali biti malo uspješniji s obzirom na kadar koji imaju. Ali ima još utakmica. Buriću je bitno da ostane stabilan i miran jer, kad je bilo problema unutar struktura koje vladaju u klubu u prošlosti, to se osjetilo na terenu.

Trenerima se treba dati određeno razdoblje da mogu svoju viziju i ostvariti. To je isto jako bitno, imati rukovodeće ljude koji znaju naći dobrog trenera. Previše je trenera prošlo kroz Bijele da baš niti jedan nije imao kvalitetu. Mislim da treneri nisu glavni problem. Nije to bio ni Kopić, ni Oreščanin… Nije niti sad Burić”, zaključio je Goran Sablić.