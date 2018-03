OTVORENE ZIMSKE PARAOLIMPIJSKE IGRE U PJONGČANGU: ‘Radi se o prilagodbi drugačijim potrebama i onda ništa nije nemoguće’

“Nastavite se boriti, igrajte pošteno, zabavite se i nastavite pomicati svoje granice. Međutim, prije svega nastavite sanjati i ostvarite svoje snove, jer putovanje sportaša započinje snom,” rekao je Andrew Parsons

Svečanom ceremonijom na Olimpijskom stadionu u Pjongčangu pred 30.000 gledatelja otvorene su XII. zimske paraolimpijske igre na kojima će nastupiti rekordnih 567 sportaša iz 48 zemalja među kojima i sedam hrvatskih paraolimpijaca.

‘Ništa nije nemoguće’

ZPOI će trajati do 18. ožujka, a hrvatske boje u Pjongčangu branit će alpinci Dino Sokolović, Damir Mizdrak, Lovro Dokić i Eva Goluža, nordijci Josip Zima i Antun Bošnjaković, te u snowboardu Bruno Bošnjak.

Hrvatsku zastavu na otvaranju nosila je 17-godišnja skijašica Eva Goluža koja će nastupiti u kategoriji slijepih i slabovidnih sportaša.



“Za mene je to jedan emotivan trenutak prožet nacionalnim ponosom koji rijetki ljudi dožive, a pogotovo sa 17 godina. Želim odvoziti najbolje što znam, a moj najveći sportski san je osvajanje medalje na Paraolimpijskim igrama. Jednom davno sam na jednoj reklami za sportaše s invaliditetom vidjela natpis „I am differently able!“ i to mi se jako svidjelo. I osobe s bilo kojom vrstom hendikepa mogu puno toga ostvariti ali na njima prilagođen način. Ja nikad neću moći skijati brzo kao vodeće svjetske skijašice bez invaliditeta ali uz svoju trenericu koja skija ispred mene odskijam bez greške istu tehnički zahtjevnu stazu kao i one. Radi se samo o prilagodbi drugačijim potrebama i onda ništa nije nemoguće,” kazala je.

Spektakularnom ceremonijom na Olimpijskom stadionu otvorene su Zimske paraolimpijske igre. Hrvatsku zastavu nosila je mlada skijašica Eva Goluža. @Paraolimpijac https://t.co/OyZSM7dcbZ pic.twitter.com/IGdChZhhHl — HRT Sport (@HRTsport) March 9, 2018

Brojna korejska delegacija

Najviše predstavnika imat će Amerikanci koji su u Koreju doputovali sa 82 sportaša, a na Igrama će nastupiti i 30 ruskih paraolimpijaca, ali kao “Neutralni paraolimpijski sportaši” (NPA), dok su Sjeverna i Južna Koreja na svečanom defileu sportaša izašle zasebno, a ne pod jednom zastavom kao na nedavnim olimpijskim igrama.

“Odluka je donesena nakon ‘prijateljske i pozitivne’ rasprave čelnika saveza. Premda smo razočarani takvom odlukom, moramo je poštovati,” kazao je predsjednik Međunarodnog paraolimpijskog odbora (IPC) Andrew Parsons.

Zimske paraolimpijske igre službeno je otvorio južnokorejski predsjednik Moon Jae-in, dok je predsjednik IPC-a poručio paraolimpijcima da nastave sanjati.

“Nastavite se boriti, igrajte pošteno, zabavite se i nastavite pomicati svoje granice. Međutim, prije svega nastavite sanjati i ostvarite svoje snove, jer putovanje sportaša započinje snom,” rekao je.

Hrvatski paraolimpijci u prošlosti

Hrvatska je premijeru na ZPOI imala 2002. godine u Salt Lake Cityju. Hrvatske boje branilo je dvoje skijaša Tomislav Zadro i Aleksandra Kosanić koja se ozlijedila na treningu, pa nije nastupila. Četiri godine kasnije u Torinu nastupio je skijaš Zlatko Pesjak, u Vancouveru 2010. godine imali smo četvero skijaša (Nikolina Šantek, Zlatko Pesjak, Dino Sokolović, Mario Dadić), a na posljednjim Igrama u Sočiju 2014. nastupila su dva skijaša Dino Sokolović i Damir Mizdrak. U Pjongčangu prvi put ćemo imati predstavnike u skijaškom trčanju i snowboardu.

Najiskusniji hrvatski paraolimpijac 29-godišnji Dino Sokolović prvi će od naših sportaša nastupiti na ZPOI u Pjongčangu. Sokolović bi trebao nastupiti u subotu u spustu, a dan kasnije očekuje ga nastup u superveleslalom.