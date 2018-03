OTTO BARIĆ ZA NET.HR O DALIĆEVOJ ODLUCI: ‘Shvatio bih da se puste dvojica igrača, ali šestorica – to je glupost’

“Dobro je da neki igrači poput Kramarića, Badelja i Kovačića igraju od početka, ali smatram da je cijela turneja prilično promašena”, rekao nam je Barić

Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u noći s petka na subotu od Perua sa 2-0, a utakmicu je Zlatko Dalić započeo s najboljom momčadi. Međutim, Vatreni nisu izgledali dobro na terenu u Miamiju te su toga itekako svjesni.



I Ćorluka razočaran

A hrvatsku javnost posebna je šokirala činjenica da je izbornik Dalić čak šestorici igrača dopustio povratak u Europu, odnosno njihovim klubovima s kojima je navodno sve dogovoreno. Među njima su Danijel Subašić (Monaco), Luka Modrić (Real Madrid), Mario Mandžukić (Juventus), Ivan Perišić i Marcelo Brozović (Inter) te Nikola Kalinić (Milan).

Reprezentacija se ne okuplja često te dokapetan Vedran Ćorluka smatra da bi bilo mnogo bolje da su ostali.

“Žao mi je zbog toga. Ne okupljamo se često. Do prvenstva su manje od tri mjeseca i bilo bi mnogo bolje da su oni tu. No, što je, tu je”, rekao je Ćorluka, a njegovo mišljenje dijeli i izbornik Meksika, sljedećeg protivnika Hrvatske, Juan Carlos Osorio. On je želio igrati protiv najjačeg sastava Hrvatske te mu je to ovim postupkom stručnog stožera reprezentacije onemogućeno.

‘Ovo je smiješno…’

Za komentar ove neobične situacije upitali smo bivšeg hrvatskog izbornika Otta Barića.

“Smatram da je to sve skupa bilo loše. Možda je to financijski dobro za Savez, ipak je tamo bilo 50.000 gledatelja, a možda će ih u sljedećoj utakmici biti i više, ali to nije dobro. Naša je reprezentacija malo zajedno i zato je ovo smiješno…”, rekao je Barić.

“Shvatio bih da se dvojica igrača puste, recimo Modrić koji je preforsiran, igra puno u Realu i bio je i ozlijeđen, ali šestorica je glupost. Dobro je da neki igrači poput Kramarića, Badelja i Kovačića igraju od početka, ali smatram da je cijela turneja prilično promašena. Da netko putuje 12 sati u Ameriku da bi igrao jednu utakmicu, to je po meni malo smiješno”, rekao je za kraj Barić.