OTKRIVENO ZAŠTO JE KOVAČIĆ ISPAO IZ MOMČADI U ČETVRTFINALU LIGE PRVAKA: Njegov trener nije imao drugog izbora

Engleski Chelsea u utorak igra uzvratnu utakmicu u četvtfinalu Lige prvaka protiv Porta, u kojoj brani prednost 2:0 iz prvog susreta i traži prolazak u polufinale.

UŽIVO, PSG – BAYERN: CHELSEA – PORTO; Došli su sastavi, Kovačića uopće ni nema na popisu igrača Bluesa

U tom susretu u momčadi Bluesa nema hrvatskog reprezentativca Matea Kovačića, što predstavlja veliko iznenađenje jer se pretpostavljalo da će Vatreni početi utakmicu od prve minute.

Ubrzo nakon što Trener Chelseaja Thomas Tuchel nije uvrstio Kovačića na popis igrača, potvrdio je da se Hrvat lagano ozlijedio na treningu zbog čega je ispao iz konkurencije za nastup.

Thomas Tuchel confirms a "light injury" to Mateo Kovacic in training yesterday. "He had a light injury, it was very sad, yesterday in training. Kova is out, the same with Andreas Christensen, we did not manage to make him fully fit." #CFC #UCL

— Sam Inkersole (@Sam_InkersoleTM) April 13, 2021