OTKRIVENO ZAŠTO BI MOGAO PROPASTI OLMOV TRANSFER U MILAN: Klubovi su se dogovorili, ali problem je u nečem drugom

Najbolji nogometaš Dinama Dani Olmo na korak je do transfera u talijanski Milan. Talijanski mediji objavili su da Modri za njega traže 25 milijuna eura plus bonuse što je puno manje od 40 milijuna koliko su Modri navodno tražili od Ajaxa prošlog ljeta. Prema tome spremni su mu izaći u susret jer je i on sam rekao da želi otići ove zime.

Modri su u petak odigrali 1:1 s Lokomotivom na pripremama, a nakon utakmice trener Nenad Bjelica je potvrdio da su pregovori oko njegovog transfera u tijeku.

“Svi znamo da su pregovori o transferu u tijeku, no ne znamo hoće li se ostvariti”, rekao je Bjelica.

Olmo nije igrao protiv Lokosa baš zato da se slučano ne ozlijedi te da to ne upropasti transfer.

“Ne želimo ništa riskirati i ne bi bilo mudro da igra u prijateljskim utakmicama. Bilo kako bilo, Olmo je dobro raspoložen i dobro trenira”, prokomentirao je strateg Dinama.

Prevelika očekivanja

Isti dan u večernjim satima 24 sata su objavila kako su pregovori u tijeku, ali da velike probleme u cijeloj priči rade Olmovi menadžeri koji imaju prevelike zahtjeve.

Prema pisanju tog medija, menadžeri za potpis ugovora žele sedam milijuna eura provizije te postotak od sljedećeg transfera. U Milanu, ni izbliza nisu skloni, barem ne trenutno. Trenutno je situacija takva da bi transfer mogao zapeti zbog prevelikih očekivanja nekih menadžera.