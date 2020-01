OTKRIVENO ŠTO STOJI IZA MODRIĆEVOG PREPORODA: ‘Ključni trenutak dogodio se prošlog ljeta’

Modrić je ušao u kazneni prostor i između dva suparnička igrača vanjskom felšom fantastično pogodio

Nogometaši Real Madrida izborili su plasman u finale španjolskog Superkupa nakon što su u prvom polufinalnom susretu u saudijskom gradu Jeddah pobijedili Valenciju sa 3-1, a među strijelce se upisao i Luka Modrić.

Odličnu igru Modrić je okrunio pogotkom za 3-0 u 65. minuti. Isco je ukrao loptu produživši do Jovića koji je uposlio kapetana ‘vatrenih’. Modrić je ušao u kazneni prostor i između dva suparnička igrača vanjskom felšom fantastično pogodio za 3-0. Bio je to njegov peti pogodak ove sezone, a igrao je do 77. minute kada ga je zamijenio James Rodriguez.

Dan nakon susreta španjolska Marca raspisala se o tome što, točnije tko, stoji iza preporoda ne samo Luke Modrića nego i cijele momčadi.

“Rad novog kondicijskog trenera Gregoryja Duponta počeo davati plodove. Francuz je u srpnju zamijenio Antonija Pintusa i sada momčad profitira od njegovih metoda. Međutim, ponekad je igračima dosta teško jer inzistira na što više sprintovima. Prije nekoliko dana, nakon utakmice s Getafeom, Vinicius ga je zamolio ako bi mogao ranije završiti seriju sprintova koju mu je zadao”, navodi Marca. Pišu kako se u svlačionici govori da voli tjerati igrače da trče.

“Varane, Kroos, Luka Modrić i Isco vratili su se u formu i sada zahvaljujući tome igraju najbolje što mogu. Valverde je zahvljujući njegovim metodama posto ključan igrač, a Eden Hazard je letio prije nego što se ozlijedio. Igrači su u odličnoj formi i to se moglo vidjeti protiv Getafea kada je Modrić zabio u 96. minuti nakon što je pretrčao gotovo cijelo igralište”, zaključuju.