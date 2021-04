Nogometaši talijanskog Milana u subotu su s 3:1 pobijedili Parmu i približili se vodećem Interu na ljestvici Serije A na osam bodova.

Hrvatski reprezentativac Ante Rebić je doveo Milan u vodstvo svojim šestim ovosezonskim ligaškim pogotkom već u 8. minuti odlično reagiravši na dodavanje Zlatana Ibrahimovića i udarcem iz okreta sa 15-ak metara ostavio domaćeg vratara Sepea bez izgleda. Na 2-0 povisio je Kessie u 44. minuti, no u nastavku je Milan zakomplicirao situaciju. Prvo je u 61. minuti zbog prigovora isključen Ibrahimović da bi u 66. na 2-1 smanjio Gagliolo. Ipak, Parma do kraja susreta nije uspjela poravnati već je Rafael Leao u četvrtoj minuti nadoknade pogodio za konačnih 3-1.

DIVLJAČKI ISPAD ZBOG KOJEG BI MOGAO GADNO NADRAPATI: Ibrahimović popio izravni crveni karton zbog napada na suca

Nakon utakmice puno se pričao o Ibrahimovićevom isključenju. Zlatan je ušao u raspravu sa sucem Marcom Di Bellom nakon što je dosudio prekršaj za Parmu na sredini terena. Nije poznato što je točno Ibrahimović rekao sucu, ali je on u jednom trenutku zastao i izvadio crveni karton, a Ibrahimović se čudio njegovoj odluci.

Talijanski Sky Sports je nakon utakmice objavio da je Ibrahimović zapravo isključen zbog jednog velikog nesporazuma.

Zlatan Ibrahimovic has been sent OFF with a straight red! 😱

Milan are now down to 10 men! pic.twitter.com/nfgPfiMBNB

— Goal (@goal) April 10, 2021