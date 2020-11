OTKRIVENO KAKO SU IZGLEDALI MARADONINI ZADNJI DANI: Legendarni Argentinac bio je u jako teškom stanju; ‘Ništa ga nije motiviralo…’

Legendarni Argentinac umro je u snu od srčanog zastoja

Jedan od najboljih nogometaša svih vremena Diego Maradona (60) preminuo je u srijedu od srčanog udara.

Maradona je pretrpio kardiorespiratorni zastoj u svojoj kući u kojoj se oporavljao nakon nedavne operacije na mozgu kojom mu je odstranjen krvni ugrušak.

TRENER REAL MADRIDA ODAO POČAST MARADONI: ‘Obožavali su ga svi na svijetu, uvijek sam razmišljao o njemu…’

Brzo mu je pružena pomoć, no njegova tajnica za tisak potvrdila je smrt.

Oporavljao se od operacije

Maradona je početkom studenog završio u bolnici, a zbog krvarenja u mozgu hitno je operiran. “Mali zeleni” se, barem je tako izgledalo, sjajno i brzo oporavio. Međutim, u bolnici su mu dijagnosticirani i znakovi apstinencijske krize zbog čega je i oporavak došao pod znak pitanja te je prebačen u dobro čuvanu ekskluzivnu kliniku za odvikavanje u okolici Buenos Airesa.

Prije desetak dana je oporavak nastavio kod kuće, a u četvrtak je španjolski AS objavio kako su izgledali zadnji dani legendarnog nogometaša.

Uz Maradonu je u kući u Tigreu 24 sata na dan bila medicinska sestra koja je pazila na njega i s kineziologom je radio vježbe kako bi poboljšao svoje motoričke sposobnosti. Redovito su ga posjećivala njegova djeca, pogotovo Gianinna i Jana i ključna stvar tada za njegov oporavak bila je da se szdržava od konzumacije alkoholnih pića.

Kćeri bile uz njega

U drugoj fazi njegovog liječenja doktor Leopoldo Luque je pokušavao motivirati Maradonu kako bi poboljšao njegov oporavak, ali u tome nije bio uspješan.

“Njega ništa ne motivira”, rekli su ljudi bliski Maradoni uoči njegovog rođendana, desetak dana prije smrti.

Maradona se navodno žarko želio nakon operacije vratiti u argentinski klub Gimnasia de la Plata, čiji je bio trener, a to su njegovi liječnici koristili kako bi pokušali ubrzati njegov oporavak, no to se nije ostvarilo.

Maradonine kćeri pokušavale su raditi na oporavku svojeg oca, ali nekoliko dana prije smrti stvari njegovo stanje se pogoršalo i na kraju je legendarni Argentinac “naišao na izazov koji čak ni on nije mogao odgovoriti.”

RTLplay u sklopu PLAY Premium paketa donosi biografsku dramu o nogometnom geniju Diegu Maradoni.