OTKRIVENO KAKO SE MIHAJLOVIĆ PONAŠAO U BOLNICI: ‘Čuli smo ga iz hodnika kako se dere, znali smo da ne trebamo ući u sobu’

Mihajloviću je prije više od tri mjeseca dijagnosticirana leukemija

Poznati srpski trener i bivši nogometni reprezentativac Siniša Mihajlović prošli tjedan je pušten iz bolnice nakon što je primio treću dozu kemoterapije u sklopu liječenja leukemije. U nedjelju su se u talijanskim medijima pojavile izjave medicinske sestre koji je bila na Mihajloivićevom odjelu i koja je otkrila kako je njegov boravak tamo izgledao.

Mihajlović je prije nekoliko dana održao emotivnu konferenciju za medije na kojoj je govorio o svojoj borbi sa zloćudnom bolešću, zahvalio cjelokupnom osoblju u bolnici i nazvao medicinusku sestru Carmelu Boscarino svojim “anđelom čuvarom”.

‘Trudimo se biti iskrene’

Sada je ona pobdijelila svoja iskustva s Mihajlovićem

“Bio je pravi gospodin. Vidjela sam kada je održao tu konferenciju za medije i njegove riječi su me dirnule. Mi, medicinske sestre, se uvijek trudimo biti iskrene, a bilo mi je teško objasniti mu u kakvoj se situaciji se nalazi. No, on je napravio sve što smo tražili od njega”, rekala je Carmela Boscarino za Corriere della Sera.

Bio je prestrašen

Nakon što je Mihajlović prvi put otpušten iz bolnice, bio je prestrašen, rekla je Carmela.

Bio je uplašen kada je prvi dan otpušten iz bolnice jer se bojao prehlade. Tada sam mu rekla da će mu to teško nauditi”, izjavila je.

Mihajlović je, unatoč bolesti, i dalje ostao trener talijanskog prvoligaša Bologne, a u bolnici je emotivno doživljavao utakmice.

‘Kada je prvi put došao izgledao je zastrašujuće’

Nervirao se oko Bologne, znali smo da ne trebamo ući u njegovu sobu. Čuli smo ga kako se dere, čuli smo ga iz hodnika, u drugim odjelima, ali nitko od drugih pacijenata se nije bunio. Kada bi Bologna izgubila oni su nas pitali kako je Siniša to podnio”, otkrila je njegova medicinska sestra.

Dobro je upoznala Mihajlović, za kojeg smatra da nije onakav kakav se čini na prvi pogled.

“Kada je prvi put došao izgledao je zastrašujuće. Ali kada se opustio upoznali smo pravog Sinišu, skromnog i dobrog čovjeka koji cijeni male stvari u životu. Možda se samo ponaša kao ‘težak’ tip jer je to potrebno u njegovom poslu, ali je iznutra dosta mekan’, zaključila je