Poznati španjolski, sada umirovljeni, sudac Eduardo Iturralde González u razgovoru za španjolsku radio emisiju El Larguero odgovorio je na pitanje koje je zanimalo cijelu javnost – za koga navijaju nogometni suci u Španjolskoj i podigao veliku buru.

González je Bask koji nikad nije skrivao da navija za Athletic i tijekom karijere u više navrata je dijelio pravdu na mitskom El Clasicu, okršaju Reala i Barce.

“Bez obzira sviđalo se to Barceloni ili ne, izuzev Katalonije, 70 posto stanovništva navija za Real. To se možda malo promijenilo nakon Guardioline Barcelone za koju su počeli navijati mlađi ljudi, ali koliko ih je bilo prije Messija?”, rekao je na početku razgovora pa otkrio kakva je situacija kod nogometnih sudaca:

“To je negdje 90 naprama 10 u korist Real Madrida.”

📻 Eduardo Iturralde Gonzalez (ex-referee) on @ellarguero "Whether Barcelona like it or not, 70% of the Spanish population, excluding Catalonia, support Real Madrid." pic.twitter.com/TQdsU31vBu

Rođeni Bask i navijač Athletica Iturralde rekao je da, sudeći po njegovom primjeru, to ne utječe na objektivnost na terenu.

“Barca i Real mi nikada nisu bili bitni, ja sam Bask i za Athletic sam i to nisam nikad skrivao, a bilo je situacija kada bih ‘svoje’ zakinuo u pokušaju da budem objektivan prema drugima”, zaključio je.

“90% of referees are Real Madrid fans, the other 10% support Barcelona.”

Former referee Eduardo Iturralde González made a big confession to @ellarguero 😲

He said he’s an Athletic fan “but would do them more harm than good by trying too hard to be fair”.#LLL

🧡🇪🇸⚽️ pic.twitter.com/Ny640RTa80

— La Liga Lowdown 🧡🇪🇸⚽️ (@LaLigaLowdown) May 21, 2020