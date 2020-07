OTKRIVENO JE KOLIKO BORUSSIA TRAŽI ZA NOGOMETAŠA ZA KOJIM LUDUJE CIJELA EUROPA: No, postoji i još jedan problem za zainteresirane klubove

Nijemci su mu prije tri mjeseca ponudili povećanje plaće sa sadašnjih šest milijuna, na deset milijuna eura po sezoni

Dvadesetogodišnji engleski nogometaš Jadon Sancho od 2017. je godine član njemačkog velikana Borussije iz Dortmunda u koju je kao 17-godišnjak stigao iz Manchester Cityja.

Sancho u novom klubu briljira, postao je jedan od najboljih mladih veznjaka na svijetu i u posljednje vrijeme se puno priča da će napraviti novi veliki transfer.

Ultimatum

Sancha u svoje redove želi dovesti veliki Cityjev rival Manchester United, čega su u Dortmundu dobro svjesni, pa su nedavno Crvenim vragovima postavili rok do kada moraju završiti sve oko tog transfera.

Iako će prijelazni rok zbog pandemije koronavirusa trajati do 5. listopada, Borussia Dortmund dala je rok Manchester Unitedu do 10. kolovoza, jer tog datuma odlazi na pripreme u Švicarsku i ne želi da one budu opterećene time hoće li Sancho ostati, ili otići iz kluba.

Želi se vratiti u domovinu

Priča je u utorak dobila svoj nastavak. Daily Mail je objavio kako je sada Borussia Unitedu postavila ultimatum za taj transfer, koji se mora završiti do 10. kolovoza, ali i da Nijemci ne žele popustiti oko svojih potraživanja za tog igrača čiju vrijednost procjenjuju na vrtoglavih 110 milijuna funti. United je Borussiji ponudio 89 milijuna, ali ta je ponuda odbijena bez mnogo razmišljanja.

BREAKING: Borussia Dortmund reject a £89 million bid from Manchester United for Jadon Sancho.https://t.co/PSUB4FUYmd — SPORTbible (@sportbible) July 27, 2020

Borussia Dortmund želi zadržati Sancha te mu je prije tri mjeseca ponudila povećanje plaće sa sadašnjih šest milijuna, na deset milijuna eura po sezoni. Time bi postao drugi najplaćeniji nogometaš Borussije, odmah nakon kapetana Marca Reusa, koji zarađuje 11 milijuna eura godišnje. No, Sancho je odbio tu ponudu i navodno se želi se vratiti u Englesku.