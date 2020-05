Pretposljednja, deveta, epizoda ‘Posljednjeg plesa’, bilo je riječi o rivalstvu Chicago Bullsa i Utah Jazza. Dvije su momčadi igrale dva finala zaredom, 1997. i 1998., a Bullsi su oba puta izašli kao pobjednici. Uoči prvog dosta je bilo govora da je MVP nagrada dodijeljena Karlu Maloneu te sezone inspirirala Jordana za njegove epske predstave u finalima s Utahom, no sad se pojavila još jedna priča koja govori što je moglo dodatno motivirati velikog MJ-a.

“Trojica naših igrača bila su zadužena za čuvanje Jordana i Bryon Russell je bio jedan od njih. Doveden je klub prvenstveno zbog jer je bio nevjerojatno dobar u obrani, tako da je zaslužio pravo da dobije neke teže zadatke, a ne postoji teži nego čuvanje Jordana”, rekao je John Stockton u kameru.

“Pfff…”; bio je Jordanov kratak komentar na to. A onda je procurila priča iz vremena kada je Jordan bio u prvoj mirovini.

“Dok sam igrao bejzbol, Utah je gostovala u Chicagu. Došao sam pozdraviti Karla i Johna dok su trenirali, a onda mi je prišao neki klinac, Bryon Russell, i rekao: ‘Čovječe zašto si se umirovio? Zašto? Znao si da ću ja čuvati tvoje dupe pa si morao otići u mirovinu’. Potom sam rekao Karlu da moraju malo primiriti tog dečka. ’Ah, da, on je mladi rookie’, odgovorio mi je, od tog trenutka bi je na mom popisu”, prisjetio se Jordan.

A ova pogreška je stigla je naplatu u šestoj utakmici finala 1998. godine kada je Jordan preko Russella zabio za naslov prvaka.Mnogu su tada govorili da je gurnuo svog čuvara.

“Svi su govorili da sam ga gurnuo, ali to je najobičnije s*anje. Tijelo mu se zanosilo u tu stranu i nije bilo potrebe da ga gurnem”, kazao je Mike, s ostalo je prošlost.

