PROCURIO PEREZOV PLAN: Real Madrid više neće izgledati isto, evo što će se sve promijeniti

Španjolski list Marca analizirao je koji su ključni problemi koje će Perez morati riješiti ovoga ljeta

Posljednjih dana u centru pažnje španjolskih medija, uz napetu utrku za titulu u La Ligi, je situacija s trenerom Real Madrida Zinedineom Zidaneom. Prvo se pojavila vijest da je francuski trener rekao svojim igračima da na kraju sezone odlazi s klupe Kraljevskog kluba, nakon čega je on zanijekao da je to ikada rekao, no svejedno se pretpostavlja da više neće voditi momčad sljedeće sezone.

Madridski list jako blizak Realu, Marca, u utorak je objavio da će predsjednik ‘Kraljevskog kluba’ Florentino Perez sza osam dana, nakon što završi sezona, preuzeti glavnu ulogu u “najznačajnijem i najkompliciranijem” ljetu za Real.

Sastanak sa Zidaneom

“Remodeliranje, a ne revolucija”, rekao je Perez kada je predstavio projekt europske Superlige koji je završio neslavno, a tom će se idejom voditi i prilikom promjena u Realu.

Prvi Perezov korak je rješavanje situacije sa Zidaneom, koji je još uvijek pod ugovorom s Realom i s njim će predsjednik održati sastanak nakon sezone. Pretpostavlja se da će Zidane na tom sastanku zatražiti Pereza da on objavi vijest o njegovom odlasku.

Paralelno s tim, Perez mora riješiti dolazak novog trenera, a za tu poziciju konkuriraju Talijan Massimiliano Allegri, njemački izbornik Joachim Low i trener B ekipe, legendarni napadač Raul Gonzalez koji ima najveću podršku navijača.

Odlasci ‘senatora’

Zatim Perez mora riješiti situaciju sa Sergijom Ramosom, legendarnim kapetanom kojem na kraju istječe ugovor i dosadašnji pregovori oko njegovog produživanja nisu bili uspješni. Slična situacija je i s Lucasom Vazquezom kojemu ugovor istječe u isto vrijeme i Perez će dati sve od sebe da ga zadrži u klubu.

Nakon toga Perez će se morati pozabaviti s igračima koji više nisu u planovima Reala, poput “senatora” Isca i Marcela, kojima ugovori traju još jednu godinu i sada je pravo vrijeme za njihovu prodaju kako bi klub nešto zaradio.

Još jedan problem za Pereza je Velšanin Gareth Bale koji se na kraju sezone vraća s posudbe iz Tottenhama i u “Kraljevskom klubu” želi odraditi svoj ugovor do kraja. No, zbog visoke plaće Real bi ga se rado riješio. Slično je i sa skupo plaćenim Edenom Hazardom, koji je potpuno podbacio u Madridu, i za njega će Perez razmatrati svaku ponudu.

Na kraju, Perezu će jedan od glavnih ciljeva ovoga ljeta biti i transfer velike zvijezde i tu postoje samo dva kandidata – Erling Haaland i Kylian Mbappe, no da bi Real uopće mogao dovesti bilo kojega od njih, prvo mora riješiti gorenavedene probleme.

