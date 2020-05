OTKRIVAJU SE NEPOZNATI DETALJI O NIKAD ODIGRANOM DERBIJU DINAMA I ZVEZDE: ‘Pitam se je li to bilo namjerno…’

Doktor povijesti otkrio je što piše u dokumentu o ‘operaciji Maksimir’

Srpski doktor povijesti Dejan Zec u razgovoru za Mundo otkrio je neke nepoznate detalje o legendarnom, nikad, odigranom derbiju između zagrebačkog Dinama i Crvene Zvezde prije 30 godina za koji su obilježili veliki navijački neredi i sukobi s policijom i za kojeg se smatra da je simbolički označio početak Domovinskog rata.

BOBAN SE VRATIO 30 GODINA U PROŠLOST: ‘Zvali su me ustaša, a pomogla su mi samo dva čovjeka. Trebalo je imati velika m*da za to’

Zec se bavio proučavanjem navijačkog pokreta u Jugoslaviji i u Zagrebu je pronašao vrijedan dokument o “operaciji Maksimir”, o čemu je progovorio.

Pogledaj fotogaleriju

Detaljno praćenje Torcide

“Prije otprilike tri godine je hrvatski državni arhiv učinio dostupnim jedan korpus građe o takozvanoj operaciji ‘Stadion’, koju je 1987. pokrenula služba državne sigurnosti, odnosno Republički sekretarijat ‘Službe državne sigurnosti Hrvatske’. Postoji oko tisuću dokumenata različitog materijala o četiri najveće hrvatske grupe, ‘Torcidi’, ‘BBB’, ‘Kohorti’ i ‘Armadi’, otprilike polovina je o ‘Torcidi’. Znači da su kolege iz Splita očigledno dobro radile svoj posao”, otkrio je Zec.

PRIJE 30 GODINA NA MAKSIMIRU JE REKAO DA HRVATI NIKAD NEĆE IMATI DRŽAVU: Danas je priznao da mu nije nimalo žao

Pogotovo mu je zanimljivo bilo detaljno proučavanje Torcide, navijačke skupine splitskog Hajduka.

“Zanimljivo je koliko su te analize bile detaljne, što su sve radili da bi došli do informacija. Prisluškivali su telefonske razgovore, imali ljude na terenu u samim grupama i to ne one koji su znali o čemu se radi, već jako visoko kotirane. Ispitivani su odnosi navijača sa vjerskim organizacijama i njihovi kontakti u inozemstvu, rađeni su i profili, pa je tako uočeno da ‘Torcidu’ uglavnom čini ‘druga’ generacija Splićana, koja živi na periferiji grada, odnosno prva rođena u Splitu poslije dolaska roditelja iz pasivnijih krajeva”, rekao je Zec.

Malo podataka o drugima

Zeca je iznenadila činjenica da postoji puno podataka o Torcidi, ali jako malo o drugim navijačkim skupinama.

“U tom smislu, čudi koliko malo podataka imaju o drugim krajevima Hrvatske, naročito u Zagrebu, gdje služba tek ’86. ili ’87. godine saznaje da postoji organizirano djelovanje navijača. To je potpuno besmisleno. Iako se nisu nazivali današnjim imenom, navijači Dinama su postojali i okupljali se u velikom broju, a to je ona proslava titule iz 1982. i pokazala”, otkrio je Zec.

Angažman BBB

Zatim je prokometirao ulogu BBB-a na izbore u Hrvatskoj, na kojima je na vlast došao Franjo Tuđman.

“Navijači Dinama, prije svih BBB, bili su aktivno angažirani u predizbornim aktivnostima HDZ-a, tako da su u oni na samoj utakmici proslavljali i političku pobjedu. Samom promjenom vlasti, došlo je i do promjene u odnosu prema samim društvenim akterima, kao što su recimo navijači. Na hrvatskom slučaju to se počelo osjećati i prije izbora, recimo krajem 1989. kada je održan čuveni koncert ‘Prljavog kazališta’ na tadašnjem Trgu republike, a danas Trgu Bana Jelačića”, kaže.

Problem u organizaciji

Zec ističe da je tada na bilo puno sigurnosnih propusta.

“Postavlja se pitanje je li to bilo namjerno ili se radi o nekompetenciji, što u ovom trenutku ne možemo znati. Hrvatski i srpski mediji imali su različite priče o tome tko je kriv, čiji su propusti bili, tko je namjerno ili slučajno doveo do toga, ali to nije toliko mjerodavno”.

Prokomentirao je i glasine da su BBB na utakmici planirali prekinuti prvenstvo.

“Uprkos mitologiji koja postoji o toj utakmici, oni u svibnju 1990. nisu zabilježili nikakve pojačane aktivnosti u organizaciji BBB, odnosno nisu primjetili ništa što bi nagovjestilo da se sprema ništa ozbiljnije. Vjerujem da nije potrebna posebna organizacija za prekidanje utakmice u takvim okolnostima, na tako lošem stadionu, u situaciji gde organizator meča ne radi svoj posao na pravi način”, rekao i za kraj.