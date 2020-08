OTKAZANA VELIKA BICIKLISTIČKA UTRKA U KINI: Trebala je biti zadnja u kalendaru ove sezone, no neće se voziti zbog koronavirusa

Organizatori biciklističke utrke Guangxi u Kini, zadnje utrke ove sezone u kalendaru WorldToura koja se trebala održati od 15. do 20. listopada, odlučili su je u ponedjeljak, na preporuku kineske vlade, otkazati zbog pandemije koronavirusa.

Kineske vlasti su, zbog pandemije koronavirusa, otkazale održavanje bilo kakvih sportskih događaja u zemlji do kraja godine.

